«Какая красивая!»: Орбакайте на велотренажере предстала в спортивном образе

Старшая дочь Аллы Пугачевой, 48-летняя Кристина Орбакайте все чаще и активнее вводит в свою жизнь спорт после травмы. Напомним, звезда сломала лодыжку и несколько недель восстанавливалась, отменив запланированные концерты. Сначала Орбакайте занялась пилатесом, о чем рассказывала на своей странице в Instagram, а теперь села на велотренажер. Она показала свою утреннюю тренировку подписчикам микроблога.

На видео посвежевшая и стройная Орбакайте с удовольствием крутит педали велотренажера. Для тренировки она сделала легкий макияж и убрала волосы назад, и облачилась в удобные обтягивающие лосины и оверсайз-свитшот.

«Так и хочется рвануть с места на гастроли! Но мы остаёмся дома. Хорошо, что семья меня всегда поддерживает» — подписала под видео артистка.

Подписчикам идея звезды пришлась по душе. Они заметили, что в самоизоляции самое время заняться спортом, а также поспешили предостеречь Орбакайте от сильных нагрузок на травмированную ногу.

«Кристина, Вы выглядите просто шикарно», «Кристина я вам советую не так быстро чуть помедленнее», «Какая красивая!!! А мы-то как ждём и концертов, и спектаклей!», «Самая манящая улыбка и самое чуткое сердце», «Кристина вы самая лучшая», «Кристиночка!!! Вы далеко не уезжайте, пожалуйста!» — написали некоторые поклонники.

Певица находится в самоизоляции вместе со своей семьей — супругом Михаилом Земцовым и семилетней дочерью Клавой. Старший наследник звезды, Никита Пресняков, изолировался от внешнего мира со своей женой Аленой на бывшей даче Аллы Пугачевой, а средний сын, Дени Байсаров — в лондонской квартире.