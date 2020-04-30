Домашний спорт: Тимур Родригез попрыгал со скакалкой, нарядившись в концертный костюм

40-летний шоумен Тимур Родригез, который на самоизоляции пристрастился выкладывать в Instagram свои тренировки, опубликовал видео своего упражнения со скакалкой. Артист собрался прыгать, но вместо этого обратил внимание, что ручка его спортивного снаряда похожа на микрофон. Сработал рефлекс, и вместо физкультуры звезда ТВ начал петь. На ролике он исполняет культовый хит «Эти глаза напротив».

На этом эксперименты Родригеза не кончились. Он попросил зрителей досмотреть видео до финала, где он переоделся из спортивной одежды в концертный костюм. В конце концов мужчина все-таки попрыгал со скакалкой, но сделал это в пиджаке, брюках и галстуке.

больше по теме 18-летняя внучка Ротару вслед за Стешей Маликовой облачилась в яркий спортивный костюм Софья Евдокименко самоизолировалась в своей роскошной квартире с большими окнами и видом на Нью-Йорк.

«Тренировку» Тимура оценили Лера Кудрявцева, Наталья Подольская, Денис Клявер и другие знаменитости.

А вы в эти карантинные дни прыгаете дома со скакалкой?