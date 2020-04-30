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Домашний спорт: Тимур Родригез попрыгал со скакалкой, нарядившись в концертный костюм

Скучных тренировок артист не приемлет.

Домашний спорт: Тимур Родригез попрыгал со скакалкой, нарядившись в концертный костюм
Тимур Родригез делает все, чтобы не скучать на домашнем карантине. Фото: Global Look Press

40-летний шоумен Тимур Родригез, который на самоизоляции пристрастился выкладывать в Instagram свои тренировки, опубликовал видео своего упражнения со скакалкой. Артист собрался прыгать, но вместо этого обратил внимание, что ручка его спортивного снаряда похожа на микрофон. Сработал рефлекс, и вместо физкультуры звезда ТВ начал петь. На ролике он исполняет культовый хит «Эти глаза напротив».

На этом эксперименты Родригеза не кончились. Он попросил зрителей досмотреть видео до финала, где он переоделся из спортивной одежды в концертный костюм. В конце концов мужчина все-таки попрыгал со скакалкой, но сделал это в пиджаке, брюках и галстуке.

«Тренировку» Тимура оценили Лера Кудрявцева, Наталья Подольская, Денис Клявер и другие знаменитости.

А вы в эти карантинные дни прыгаете дома со скакалкой?

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