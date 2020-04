Из-за утренней тренировки американский репортер вышел в прямой эфир без штанов

Репортер американского канала ABC Уилл Рив неожиданно стал участником скандала в соцсетях, когда утром 28 апреля вышел в эфир популярной передачи Good Morning America без штанов. Ведущие из студии переключили камеру на мужчину, который из дома рассказал о том, как дроны доставляют лекарства в дома людей во время пандемии. Журналист предстал на экране в пиджаке и рубашке, но не рассчитал ракурс, и камера предательски сняла его чуть ниже, открыв зрителям голое бедро корреспондента.

Люди тут же поняли, что мужчина не надел штанов. Стоп-кадр из утренней передачи облетел западные СМИ, и мистер Рив очень быстро сам стал героем новостей. Шумиха вынудила журналиста оправдываться, и он сообщил в Twitter, что хотел провести этот день максимально эффективно, поэтому заранее подготовился к домашней тренировке, которую планировал провести сразу после выхода в эфир. Сложившаяся ситуация заставила его переосмыслить распорядок своего утра, и впредь он обещает носить штаны.

Также он выразил надежду, что все вдоволь посмеялись над этой ситуацией. Некоторые коллеги-журналисты поспешили поддержать репортера и заявили, что они тоже работают из дома с голыми ногами.

When WFH goes wrong (or, your self-framed live shot goes too wide).

Hope everyone got a much needed laugh 😂 pic.twitter.com/GbyLBhL7Be

— Will Reeve (@ReeveWill) April 28, 2020