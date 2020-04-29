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Звездный гость

Из-за утренней тренировки американский репортер вышел в прямой эфир без штанов

Журналист оконфузился, случайно показав спортивные шортики под костюмом.

Из-за утренней тренировки американский репортер вышел в прямой эфир без штанов
Журналист показал зрителям свои голые ноги. Фото: globallookpress.com

Репортер американского канала ABC Уилл Рив неожиданно стал участником скандала в соцсетях, когда утром 28 апреля вышел в эфир популярной передачи Good Morning America без штанов. Ведущие из студии переключили камеру на мужчину, который из дома рассказал о том, как дроны доставляют лекарства в дома людей во время пандемии. Журналист предстал на экране в пиджаке и рубашке, но не рассчитал ракурс, и камера предательски сняла его чуть ниже, открыв зрителям голое бедро корреспондента.

Репортер без штанов
Оголенная нога репортера в кадре не оставила американцев равнодушными. Фото: стоп-кадр из эфира канал ABC.

Люди тут же поняли, что мужчина не надел штанов. Стоп-кадр из утренней передачи облетел западные СМИ, и мистер Рив очень быстро сам стал героем новостей. Шумиха вынудила журналиста оправдываться, и он сообщил в Twitter, что хотел провести этот день максимально эффективно, поэтому заранее подготовился к домашней тренировке, которую планировал провести сразу после выхода в эфир. Сложившаяся ситуация заставила его переосмыслить распорядок своего утра, и впредь он обещает носить штаны.

«С нетерпением жду советов от людей, которые надевают пояс, брюки и туфли во время рабочих видеозвонков из дома», — иронично написал Уилл.

Также он выразил надежду, что все вдоволь посмеялись над этой ситуацией. Некоторые коллеги-журналисты поспешили поддержать репортера и заявили, что они тоже работают из дома с голыми ногами.

А как вы одеваетесь перед видеочатом с начальником?

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Америкадомашние тренировкижурналистказусыконфузрепортажспортивная одеждаутреннее шоу
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