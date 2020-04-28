«Еще не запретили»: танцы спасли Нино Нинидзе от хандры во время самоизоляции

Во время спортивной тренировки актриса вдруг осознала, что хочет танцевать.

28 апреля актриса Нино Нинидзе выложила в Instagram видео своей домашней тренировки. На ролике видно, как девушка выполняет стандартные растяжки, а потом встает и начинает танцевать. Поклонникам 28-летняя артистка рассказала, что в этот день, находясь на самоизоляции, она, как обычно, встала, прогулялась вокруг дома, позавтракала и решила заняться спортом. И вдруг во время выполнения упражнений ей открылась простая истина.

«Я поняла… Что мне очень не хватает… Танцев! — пишет актриса. — Это то, что мы можем себе позволить (еще не запретили), и то, что нас заставит улыбнуться».

Известно, что в детстве Нино хотела стать балериной, но желание сниматься в кино пересилило страсть к танцам. И все же по движениям, которые исполнила девушка на видео, можно судить о ее превосходной пластике.

А вы танцуете дома в самоизоляции? Помогают ли вам танцы улыбаться?