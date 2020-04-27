Актуальная тема: фитнес-тренер объяснил, как тренировки вытащили его из депрессии

Теперь спортсмен и телеведущий Эдуард Каневский дает советы тем, кто хандрит в самоизоляции.

Фитнес-обозреватель канала «Москва 24», телеведущий Эдуард Каневский рассказал зрителям личную историю о том, как тренировки «вытащили» его из депрессии. Мужчина уверен, что в нынешний период, когда многие сидят дома уже месяц, а некоторые и вовсе потеряли работу, его опыт окажется многим полезным.

Ведущий поделился, что в 2017 году ему перестали платить зарплату в фитнес-клубе, в котором он проработал почти 11 лет и только начал получать хорошие деньги. Через полгода финансовой «засухи» мужчина понял, что его психическое состояние пошатнулось.

«Депрессия развивалась достаточно быстро. Сначала это проявлялось в постоянно плохом настроении, заторможенности, вялости. Затем – в снижении силовых показателей, так как я действующий спортсмен. А дальше у меня началась сильнейшая бессонница. Даже вспомнить страшно, но я не спал практически три месяца», — вспоминает Каневский.

Выходить из ситуации с помощью алкоголя он просто не умел, поэтому ударился в тренировки. Мужчина снизил вес, которым качал мышцы, зато стал заниматься ежедневно. Физкультура заставила его сконцентрироваться на чем-то ином, кроме своей главной проблемы. Как говорится, «голова встала на место», а следом за этим стали решаться и финансовые трудности.

Поэтому против нынешней хандры из-за режима самоизоляции спортсмен рекомендует бороться ежедневными тренировками по 30–60 минут. При этом Каневский советует чередовать разнообразные упражнения и заниматься в легком режиме, не нагружая себя. Каждый день стоит ставить новые посильные задачи, например, отжаться на один раз больше или простоять в планке на 10 секунд дольше, чем вчера.

Справка Teleprogramma

Эдуард Каневский — мастер спорта по становой тяге, тренер звезд, теле- и радиоведущий. Автор книги «Хватит жрать! И лениться».