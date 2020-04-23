Власти Москвы рассмотрят вопрос разрешения одиночных тренировок на улице

Пока что занятие спортом не является уважительной причиной для выхода на улицу.

В самоизолированной Москве с ее пропусками и жесткими ограничениями могут ввести послабление для спортсменов и приверженцев здорового образа жизни. Столичные власти собираются рассмотреть возможность разрешения одиночных занятий спортом в утренние часы. Об этом ТАСС сообщил первый замруководителя аппарата мэра города Алексей Немерюк.

Информационное агентство отметило, что тренировки на улице разрешены в Италии, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Франции, Австралии, Англии и многих других странах, затронутых эпидемией. И хотя на эту вольность действует ряд ограничений (например, тренироваться только рядом с домом и в количестве не более двух человек, в маске и соблюдая дистанцию), но она все-таки есть.

Тем временем, абсолютное большинство отечественных звезд и спортсменов пропагандирует домашние тренировки.

А вы будете выходить на одиночные тренировки по утрам, если такие разрешат в вашем городе?