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Власти Москвы рассмотрят вопрос разрешения одиночных тренировок на улице

Пока что занятие спортом не является уважительной причиной для выхода на улицу.

Власти Москвы рассмотрят вопрос разрешения одиночных тренировок на улице
Утрення пробежка может стать уважительной причиной для выхода из дома. Фото: Global Look Press

В самоизолированной Москве с ее пропусками и жесткими ограничениями могут ввести послабление для спортсменов и приверженцев здорового образа жизни. Столичные власти собираются рассмотреть возможность разрешения одиночных занятий спортом в утренние часы. Об этом ТАСС сообщил первый замруководителя аппарата мэра города Алексей Немерюк.

Информационное агентство отметило, что тренировки на улице разрешены в Италии, Швейцарии, Нидерландах, Германии, Франции, Австралии, Англии и многих других странах, затронутых эпидемией. И хотя на эту вольность действует ряд ограничений (например, тренироваться только рядом с домом и в количестве не более двух человек, в маске и соблюдая дистанцию), но она все-таки есть.

Тем временем, абсолютное большинство отечественных звезд и спортсменов пропагандирует домашние тренировки.

А вы будете выходить на одиночные тренировки по утрам, если такие разрешат в вашем городе?

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