«Выпускать пар» дома: боец MMA дал совет спортсменам на самоизоляции

Тем, кто привык к большой физической активности и постоянным тренировкам, наверняка трудно находиться на самоизоляции дома. Мышечная энергия требует выхода, а возможностей «выпустить пар» в четырех стенах не густо. Как выйти из этой ситуации, подсказал боец MMA, чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам Андрей Семенов, известный публике под прозвищем Белая Акула.

Спортсмен отмечает, что тренированные люди, когда не знают, куда деть излишки энергии, частенько могут совершать глупости, например, выйти «искать приключения» на улицу. Нередко это заканчивается унижением более слабых товарищей.

«Это плохо. Когда залы были открыты, я таким говорил: «Приди в зал, выйди в ринг и покажи, какой ты сильный», – цитирует Семенова радио Sputnik.

Однако в период эпидемии такой призыв стал неактуален, и теперь боец советует молодым людям «выпускать пар» дома — с помощью гирь, гантелей и боксерской груши. Но в таких тренировках отсутствует элемент соревновательности, который важен для многих спортсменов. Для таких у Семенова есть еще один совет: состязаться с друзьями в отжимании или приседании, но делать это нужно по видеосвязи.

Справка Teleprogramma

Семенов Андрей Владимирович — российский боец смешанного стиля, выступал в турнирах под эгидой M-1, UFC и PRIDE с 1998 по 2012 год. Провел 45 боев, 34 из которых выиграл (9 — нокаутом). В 2000 году стал чемпионом мира по Mix-Fight. Снимался в сериалах.