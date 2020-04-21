Урок от профессионала: чемпион мира по фитнесу показал необычную тренировку

Чемпион мира по фитнесу Дмитрий Яшанькин с опубликовал в Instagram несколько видео для тех, кому надоели однотипные домашние тренировки.

«Я приготовил серию упражнений, которые будут состоять из различных видов спорта: баскетбол, волейбол, борьба и даже серфинг», — сказал культурист.

Суть этой тренировки в том, что человек повторяет просто движения спортсменов, как будто играет с тенью, но при этом он приводит в тонус и дыхательную, и кровеносную и мышечную системы. Для этих упражнений не нужно никакого дополнительного оборудования, только достаточно места в зале и спокойные соседи, потому что двигаться придется достаточно активно. Выполнять один подход стоит по минуте, затем дать организму отдохнуть и поменять «вид состязания».

Яшанькин отметил, что под такую тренировку можно приспособить практически любой вид спорта. И теннис, и гребля на каноэ, и даже танцы могут стать прототипом для домашних упражнений. А для реальных спортсменов, оторванных от тренировок, это еще и шанс не потерять форму.

Справка Teleprogramma

Яшанькин Дмитрий Александрович — потомственный культурист, трехкратный чемпион мира по фитнесу, победитель престижного американского турнира «Арнольд Классик» в категории: классический бодибилдинг до 180 сантиметров. Персональный тренер по фитнесу и бодибилдингу, видеоблогер.