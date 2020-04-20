Латина, хип-хоп или балет: каким танцем заняться по окончанию самоизоляции

Танцы — ответ для тех, кто хочет держать свое тело в форме, а настроение — на высоте. Но, когда человек решается включить подобное хобби в свою жизнь, перед ним тут же встает вопрос: какой из множества типов танцев выбрать? Фитнес-инструктор и танцовщица Полина Соловьева рассказала изданию Wday, как характер человека может помочь определиться при выборе танцевальной студии.

Балет, по ее словам, подойдет для усидчивых. Это занятие для тех, кто привык упорно работать над собой и самосовершенствоваться. Оно несет в себе аристократическую эстетику и помогает отработать растяжку.

Фламенко рекомендуется более эмоциональным натурам. Танец подойдет для тех, кто после карантина захочет выплеснуть накопившиеся чувства. Его можно танцевать и одному, но в паре он может принести новизну в застоявшиеся отношения, особенно после долгой совместной самоизоляции.

Джаз-модерн подойдет для нонконформистов. В нем абсолютно нет стандартов и шаблонов. Каждый танцор может самостоятельно комбинировать разные движения, основываясь на личном восприятии.

Латину Соловьева советует легким и темпераментным натурам. Эта группа танцев заряжена необузданной энергией. Самые смелые могут записаться в соревнования по ней и покорить новые вершины.

Для раскрытия женственности и сексуальности подойдет стриппластика. Ее же советуют для быстрого сбрасывания лишних килограммов. А если девушка, наоборот, чувствует себя «пацанкой», то ей подойдет хип-хоп, тем более, что культура 80-х и 90-х сейчас снова в тренде.

Справка Teleprogramma.pro

Полина Соловьева — фитнес-инструктор, тренер, профессиональная танцовщица, организатор фитнес-туров в зарубежные страны (Крит, Япония, Черногория и другие).