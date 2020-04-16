«Выглядит отвратительно»: Миро раскритиковала фитнес-советы Волочковой

Популярный блогер Лена Миро раскритиковала пост Анастасии Волочковой, о том, что та не набрала ни грамма за период самоизоляции. В своей фирменной едкой манере женщина высказалась о том, что известная балерина и другие звезды на карантине «заделались» экспертами по фитнесу, чьи советы могут, скорее, навредить телу, чем улучшить его.

«Волочкова выглядит отвратительно, — пишет Миро. — Да, худая. Да, жилистая. Но с каких пор «худая и жилистая» стали синонимами женщины «в форме»?»

Блогер сравнила фигуру балерины со своей, отметив, что для достижения своего результата она не голодала. Из рассуждений женщины становится понятно, что для нее критерий хорошего тела — это мужское половое влечение к этому самому телу. Волочкову же она привлекательной для мужчин не считает.

«Худая — не значит сексуальная. Спортивная — не значит сексуальная. Старательная и прилежная в фитнесе — не значит сексуальная», — резюмировала Миро.

Согласны с ней, или считаете, что фитнес — обязательный элемент женской привлекательности?