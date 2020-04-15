«Отдыхать тоже надо»: Тарзан прокомментировал долгий перерыв у спортсменов

Известный бодибилдер Тарзан, который недавно отметил 50-летие, показал в Instagram свои домашние штанги, которые помогают ему поддерживать форму на самоизоляции. В подписи к фото супруг Наташи Королевой отметил, что при наличии этих спортивных снарядов он не выкладывает видео тренировок с «резинками, бутылками и прочим никчемным скарбом».

Но интересны комментарии к этому посту. Одна из поклонниц спросила мнение артиста: может ли для спортсменов перерыв в два месяца обернуться крахом карьеры.

«Да нет, не крах, конечно. Отдыхать тоже надо, просто после перерыва, сами знаете, как начинать не сладко… — ответил Сергей Глушко. — Девушкам не криминал вообще, а вот мужикам без базы никуда».

Еще один подписчик попросил у звезды прогноз, когда откроются тренажерные залы и переживут ли они такую длительную паузу в работе. Тарзан написал, что это «только богу одному известно».

Напомним, на свое 50-летие мужчина устроил грандиозное эротическое шоу, после которого его карьера в этом жанре должна была закончиться. Однако сам артист опроверг информацию о том, что собирается уходить со сцены.