Домашняя тренировка: дочь певицы Славы использовала вино вместо гантелей

А вот позаниматься на полу у нее не получилось.

Во время вынужденной самоизоляции многие звезды советуют поклонникам уделить время домашним тренировкам, чтобы не заплывать жиром от продолжительного сидения дома. Сейчас у пользователей интернета особым спросом пользуются различные онлайн-зарядки, помогающие держать себя в форме. Ими пользуется и старшая дочь певицы Славы — 21-летняя Александра Морозова, которая из-за коронавируса вернулась из Франции в Россию.

14 апреля Слава выложила рядом забавных видео, связанных с тренировками Саши. На первом девушка легла на коврик для йоги, чтобы выполнить ряд упражнений на полу. Но не тут то было, начинающую актрису атаковали домашний и соседский псы, решившие, что лизание — лучшая физкультура.

На втором видео Александре нужно было потренироваться с гантелями, но, похоже, что таковых под рукой не нашлось, и девушка использовала вместо них две бутылки вина.

больше по теме Папа на спорте: Тимур Родригез отжался с двумя сыновьями на спине Звезды продолжают демонстрировать свои домашние тренировки.

По аналогии с этим роликом сразу вспоминается семейная тренировка актрисы Екатерины Волковой, которая сумела приспособить туалетную бумагу и пакеты с гречкой под спортивные снаряды. Так что не стоит увиливать от физкультуры, если у вас дома нет тренажера или эспандера — стремящийся к здоровью человек всегда найдет решение.