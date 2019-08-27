Закрываем багажник ногой, даже если нет машины: челлендж длинноногой спортсменки набирает обороты

Тренер Анна Канюк запустила в Instagram челлендж, к которому присоединились сотни, если не тысячи девушек по всему земному шару. Если вы уже видели в ленте посты с хэштегом #annakanyukchallenge, но ничего поняли, то портал Teleprogramma.pro все разъяснит.
Смысл челленджа в растяжке: чем она хуже, тем забавнее (если вы, конечно, не Анна Канюк. — Прим. ред.), ведь смешно, когда не получается! В общем смотрите, с чего все началось и чем продолжилось.
То самое видео
Спортсменка показала, как ей помогает в обычной жизни её шикарная растяжка. Анна может держать ребенка на руках, открыть багажник авто, достать коляску и закрыть багажник с помощью одной ноги. При этом выглядит Канюк шикарно, а ее шпагат не может не мотивировать.
Челлендж страны объединяет
Челлендж #annakanyukchallenge получился интернациональным. В нем приняли участие девушки из Германии, Белоруссии, Украины, Венгрии, США и многих других стран. Предлагаем вам посмотреть на каверы — удачные и не очень.
Когда фантазия не имеет границ
Стоит отдать должное участницам челленджа. Их не смущают препятствия: не хватает роста — подставим табуретку или стремянку!
Или встанем на голову:
Нет машины? Есть мопед!
И, кстати, растяжка не только молодым мамам помогает, но и стюардесс выручает.
Видео из серии «Ожидание/реальность»
Есть среди участниц челленджа Анны девушки, которые только учатся садиться на шпагат. Они пока в самом начале пути, но не смогли проигнорировать вызов. Сказать, что это самые забавные видео — ничего не сказать!
И в завершение немного ми-ми-ми. Ну что за чудесные девочки…
А как у вас дела с растяжкой? Садитесь на шпагат? В челлендже уже участвовали?