Закрываем багажник ногой, даже если нет машины: челлендж длинноногой спортсменки набирает обороты

Далеко не всем девушкам удается повторить растяжку Анны Канюк, но так даже интереснее. Портал Teleprogramma.pro собрал самые забавные видео под хештэгом #annakanyukchallenge.

Тренер Анна Канюк запустила в Instagram челлендж, к которому присоединились сотни, если не тысячи девушек по всему земному шару. Если вы уже видели в ленте посты с хэштегом #annakanyukchallenge, но ничего поняли, то портал Teleprogramma.pro все разъяснит.

Смысл челленджа в растяжке: чем она хуже, тем забавнее (если вы, конечно, не Анна Канюк. — Прим. ред.), ведь смешно, когда не получается! В общем смотрите, с чего все началось и чем продолжилось.

То самое видео

Спортсменка показала, как ей помогает в обычной жизни её шикарная растяжка. Анна может держать ребенка на руках, открыть багажник авто, достать коляску и закрыть багажник с помощью одной ноги. При этом выглядит Канюк шикарно, а ее шпагат не может не мотивировать.

Челлендж страны объединяет

Челлендж #annakanyukchallenge получился интернациональным. В нем приняли участие девушки из Германии, Белоруссии, Украины, Венгрии, США и многих других стран. Предлагаем вам посмотреть на каверы — удачные и не очень.

Когда фантазия не имеет границ

Стоит отдать должное участницам челленджа. Их не смущают препятствия: не хватает роста — подставим табуретку или стремянку!

Или встанем на голову:

Нет машины? Есть мопед!

И, кстати, растяжка не только молодым мамам помогает, но и стюардесс выручает.

Видео из серии «Ожидание/реальность»

Есть среди участниц челленджа Анны девушки, которые только учатся садиться на шпагат. Они пока в самом начале пути, но не смогли проигнорировать вызов. Сказать, что это самые забавные видео — ничего не сказать!

И в завершение немного ми-ми-ми. Ну что за чудесные девочки…

А как у вас дела с растяжкой? Садитесь на шпагат? В челлендже уже участвовали?