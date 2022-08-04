Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс сбрила волосы на голове

Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс продолжает экспериментировать со внешностью. Ранее она перекрасилась в блондинку, а теперь решила полностью сбрить волосы.

На днях 25-летняя девушка выложила в социальную сеть фотографии с отдыха на тропическом острове и похвасталась стрижкой «под ноль». Еще подпись сделала, что теперь мытье головы и умывание лица стали проще.

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