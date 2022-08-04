Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс сбрила волосы на голове

Звезда «Игры престолов» Мэйси Уильямс продолжает экспериментировать со внешностью. Ранее она перекрасилась в блондинку, а теперь решила полностью сбрить волосы.
На днях 25-летняя девушка выложила в социальную сеть фотографии с отдыха на тропическом острове и похвасталась стрижкой «под ноль». Еще подпись сделала, что теперь мытье головы и умывание лица стали проще.
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Не зря ее персонажа-девочку в «Игре престолов» часто путали с мальчиком. Лишь бы только Мэйси не решила сменить пол, как это сделала другая молодая актриса из популярного сериала.
А то бреет голову, рассуждает об однополых пристрастиях своей героини…