«Ждите как можно дольше»: Дженнифер Гарнер предостерегла поклонниц от «уколов красоты»

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Говоря о красоте, Дженнифер посоветовала фанатам не сосредотачиваться на совершенстве - не наносить чрезмерное количество макияжа и не выпендриваться постоянно на публике.

«Мой совет по красоте всегда одинаков, — цитирует Гарнер журнал Harper’s Bazaar. - Меньше смотрите в зеркало, меньше зацикливайтесь на этом и смотрите на остальной мир, чтобы увидеть, на что вы могли бы потратить свое время вместо этого. Мы все смотрим на свои лица больше, чем другие люди, и это не приносит нам никакой пользы. Мы зациклены на изменениях или на том, как исправить что-то на своем лице».

Ранее звезда рассказывала, что совершенно не умеет наносить макияж, а ее дети вообще не воспринимают маму накрашенной.