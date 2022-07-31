«Ждите как можно дольше»: Дженнифер Гарнер предостерегла поклонниц от «уколов красоты»

Бывшая жена Бена Аффлека, 50-летняя актриса Дженнифер Гарнер («Перл-Харбор», «Поймай меня, если сможешь», «Сорвиголова») дала больше интервью о своей внешности, в котором предостерегла поклонниц от «уколов красоты».
«Будьте осторожны, когда дело доходит до инъекций в лицо, — поделилась опытом кинозвезда. - Будьте очень, невероятно рассудительны и ждите как можно дольше, чтобы что-то добавить. Не думайте, что раз вам 37 лет, то нужно что-то закачивать в лицо».
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Говоря о красоте, Дженнифер посоветовала фанатам не сосредотачиваться на совершенстве - не наносить чрезмерное количество макияжа и не выпендриваться постоянно на публике.
«Мой совет по красоте всегда одинаков, — цитирует Гарнер журнал Harper’s Bazaar. - Меньше смотрите в зеркало, меньше зацикливайтесь на этом и смотрите на остальной мир, чтобы увидеть, на что вы могли бы потратить свое время вместо этого. Мы все смотрим на свои лица больше, чем другие люди, и это не приносит нам никакой пользы. Мы зациклены на изменениях или на том, как исправить что-то на своем лице».
Ранее звезда рассказывала, что совершенно не умеет наносить макияж, а ее дети вообще не воспринимают маму накрашенной.