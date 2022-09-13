Вупи Голдберг призналась, почему много лет не носит брови

В американской телепередаче The View обсудили звезд, которые отказываются от бровей. Среди таких отказалась одна из ведущих программы, 66-летняя актриса Вупи Голдберг. Она призналась, что давным-давно не носит брови и даже не рисует их себе.

Кинозвезда рассказала, что мать удалила ей брови еще в детстве, когда у девочки начали образовываться шишки на лице.