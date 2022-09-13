Вупи Голдберг призналась, почему много лет не носит брови

В американской телепередаче The View обсудили звезд, которые отказываются от бровей. Среди таких отказалась одна из ведущих программы, 66-летняя актриса Вупи Голдберг. Она призналась, что давным-давно не носит брови и даже не рисует их себе.
Кинозвезда рассказала, что мать удалила ей брови еще в детстве, когда у девочки начали образовываться шишки на лице.
«Продолжаю делать это, потому что я не знаю своего лица с бровями, если только я не снимаюсь — тогда мне их надевают и потом снимают», - призналась Вупи.
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Актриса отметила, что ее лицо построено так, что люди все равно видят брови, которых нет. Ее соведущие признались, что даже после шести лет совместной работы действительно не заметили, что у Голдберг нет бровей. Мистика какая-то...