«Все из-за двух милых маленьких...»: Флоренс Пью смело ответила на критику своей груди

Сменившая Скарлетт Йоханссон на посту Черной вдовы в киновселенной Marvel 26-летняя актриса Флоренс Пью появилась на Неделе моды в Риме в смелом платье от Valentino.

Полупрозрачный розовый наряд практически не скрывал грудь молодой звезды. И лифчик под него она не надела. Как результат, бюст артистки тут же стали обсуждать на форумах и в соцсетях.

Среди комментаторов нашлось множество тех, кто посчитал грудь Флоренс маленькой и невыразительной. Актриса не стала молча читать эти отзывы и вышла в популярную социальную сеть, чтобы написать «злым языкам» длинный ответ.

По словам Пью, она знала, что это платье вызовет множество сплетен, но совершенно не нервничала, показывая свое тело.

«Было интересно наблюдать и быть свидетелем того, как легко мужчинам полностью уничтожить женское тело, публично, гордо, на всеобщее обозрение, - пишет актриса. - Это не первый и, конечно, не последний раз, когда женщина слышит, что не так с ее телом, от толпы незнакомцев. Что беспокоит, так это то, насколько вульгарными могут быть некоторые из вас, мужчины». «К счастью, я смирилась со сложностями своего тела, которые делают меня собой. Я довольна всеми «недостатками», на которые я не могла смотреть, когда мне было 14. Многие из вас хотели настойчиво сообщить мне, как вы разочарованы моими «крошечными ***» (грудью, - Прим. авт.), или как я должна быть смущена, будучи такой «плоскогрудой». Я давно живу в своем теле. Я полностью осознаю размер своей груди и не боюсь его». «Это заставляет меня задаться вопросом, что случилось с вами, что вы так довольны громко расстраиваться из-за размеров моей груди и тела…»

Больше новостей из жизни знаменитостей ищите в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Я очень благодарна за то, что выросла в семье с очень сильными, властными, фигуристыми женщинами. Мы были воспитаны находить силу в складках нашего тела. Громко говорить о комфорте. Моя миссия в этой индустрии всегда заключалась в том, чтобы говорить: «К черту это и к черту то» всякий раз, когда кто-то ожидает, что мое тело превратится в пример того, что горячо или сексуально привлекательно». «Я надела это платье, потому что знаю. Если вам так легко публично оскорблять женщин в 2022 году, то причина в том, что вы не знаете. Растите над собой. Уважайте людей. Уважайте тела. Уважайте всех женщин. Уважайте людей. Жизнь станет намного легче, обещаю. И все из-за двух милых маленьких сосков».

Добавим, что перед тем, как стать новой Черной вдовой, Пью снялась в картинах «Леди Макбет» (2016), «Король вне закона» (2018) и «Маленькие женщины (2019).

Смотрите также: