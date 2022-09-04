Вишенка на торте: Карди Би показала необычный «утиный» маникюр

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Сомнительно, что с такими пальцами можно выполнять хоть какую-нибудь работу. Но девушка далеко не белоручка - за день до похода в салон она показала, как сама приготовила осьминога с рисом.

Как вам такой «утиный» тренд?