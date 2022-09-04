Вишенка на торте: Карди Би показала необычный «утиный» маникюр

4 сентября американская рэперша Карди Би сходила на маникюр и педикюр, а затем похвасталась своими ноготками перед фанатами.
29-летняя артистка сделала себе и на руках и на ногах жемчужные ногти квадратной формы, отметив, что это называется duck nails («утиные ногти»). Причем безымянные пальцы мастер маникюра украсила ей массивными декоративными вишенками. Кольцо поверх этой красоты уже не наденешь.
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Сомнительно, что с такими пальцами можно выполнять хоть какую-нибудь работу. Но девушка далеко не белоручка - за день до похода в салон она показала, как сама приготовила осьминога с рисом.
Как вам такой «утиный» тренд?