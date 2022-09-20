«В неидеальности заключается ваша идеальность»: Егор Крид собирает видео поклонниц без макияжа

21 сентября у певца Егора Крида состоится большой концерт в московском ДС «Мегаспорт». А перед этим шоу артист пустил клич в социальных сетях, приглашая фанаток стать частью его выступления.

«Девчата, у вас есть уникальная возможность поучаствовать в моем концерте. Все, что нужно, это снять видео себя без макияжа — полностью от начала до конца как вы поете песню «(Не)идеальна», — объявил Егор в Telegram. — Присылайте свои видосы, мы из этого смонтируем офигенное большое видео. Может, потом его еще и выпустим. Обязательно без мейка! Ведь в неидеальности заключается ваша идеальность».

Из присланных роликов 28-летний артист обещает собрать масштабное видео, которое будет прокручиваться на экране за его спиной во время исполнения упомянутой песни на концерте. Ну и кто хочет показать себя без косметики на фоне идеального Крида?

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