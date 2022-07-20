Теперь нарисованные: Джулианна Мур рассказала, почему осталась без бровей

В новом интервью 61-летняя оскароносная актриса Джулианна Мур рассказала, что ее принятие собственной внешности растянулось на всю жизнь. Звезда «Большого Лебовски» и «Ганнибала» долго пыталась примириться со своими рыжими волосами и веснушками.
«Когда я росла в США, мне казалось, что ни у кого нет веснушек. Я просто хотела выглядеть, как любой другой загорелый американский ребенок. Я ненавидела быть той, кто не может пойти на пляж или кому приходится носить одежду с длинными рукавами. Думаю, это осталось со мной в какой-то степени», - поделилась артистка.
Желание будущей звезды «вписаться» в стандарты американской красоты толкнуло ее к экспериментам с внешностью. Волосы она не особо трогала, зато с лихвой досталось ее бровям.
«Будучи подростком и молодой женщиной, я продолжала их выщипывать, отбеливать, делать с ними все, что угодно, и в конце концов они полностью исчезли», - сказала Джулиана, добавив, что сейчас ее брови нарисованные, и подобрать им правильный цвет довольно сложно.
Теперь кинозвезда умоляет свою 20-летнюю дочь Лив ни в коем случае не трогать ее густые темные брови.
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Лишь с годами актриса перестала беспокоиться о том, что она выглядит как-то не так.
«Я думаю, это потому, что у вас появляются другие вещи, которые вас интересуют, такие как семья, отношения, работа или окружение. Близорукость в отношении того, как вы выглядите, отступает, — цитирует Мур издание The Sunday Times. - Я не думаю, что это исчезнет совсем, вряд ли в мире есть человек, которому все равно. Все заботятся немного о внешности. Но степень вашего интереса к этому и бесплодность данного процесса становятся очевидными по мере того, как вы становитесь старше».
Добавим, что, несмотря на возраст, актриса продолжает быть востребованной в кино. Каждый год с ее участием выходит один-два фильма. В 2022-м состоялся релиз комедийной драмы «Когда ты закончишь спасать мир».