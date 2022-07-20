Теперь нарисованные: Джулианна Мур рассказала, почему осталась без бровей

В новом интервью 61-летняя оскароносная актриса Джулианна Мур рассказала, что ее принятие собственной внешности растянулось на всю жизнь. Звезда «Большого Лебовски» и «Ганнибала» долго пыталась примириться со своими рыжими волосами и веснушками.

«Когда я росла в США, мне казалось, что ни у кого нет веснушек. Я просто хотела выглядеть, как любой другой загорелый американский ребенок. Я ненавидела быть той, кто не может пойти на пляж или кому приходится носить одежду с длинными рукавами. Думаю, это осталось со мной в какой-то степени», - поделилась артистка.

Желание будущей звезды «вписаться» в стандарты американской красоты толкнуло ее к экспериментам с внешностью. Волосы она не особо трогала, зато с лихвой досталось ее бровям.

«Будучи подростком и молодой женщиной, я продолжала их выщипывать, отбеливать, делать с ними все, что угодно, и в конце концов они полностью исчезли», - сказала Джулиана, добавив, что сейчас ее брови нарисованные, и подобрать им правильный цвет довольно сложно.

Теперь кинозвезда умоляет свою 20-летнюю дочь Лив ни в коем случае не трогать ее густые темные брови.