Сара Джессика Паркер попросила не восхищаться ее смелостью в ношении седых волос

На съемках нового сериала «И просто так» и, соответственно, в кадре актриса «за 50» Сара Джессика Паркер предстала с длинными волосами и весьма заметными седыми корнями.

Однако звезда «Секса в большом городе» не считает, что для женщины ее возраста и профессии это большой подвиг. В новом интервью она призналась, что не красит волосы по большей части из-за того, что это занимает слишком много времени.

«Я не могу тратить время на получение базового цвета каждые две недели. Не могу. Неа. Это слишком много», — сказала Сара Джессика.

Заголовки в прессе о том, какая она храбрая, раз решила не скрывать свою седину, не прошли мимо актрисы.

«Это были целые месяцы разговоров о том, какая я смелая из-за того, что у меня седые волосы. А я думала: пожалуйста, чествуйте мужество кого-нибудь другого в чем-либо еще!» - цитирует Паркер издание Allure.

Добавим, что в другом интервью 57-летняя звезда рассказала, что лично она не думает о возрасте – число прожитых лет гораздо больше волнует ее поклонников.

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