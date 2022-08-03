Само совершенство? Собчак подняла на смех бывшую девушку Тимати за новую стрижку (фото)

Алена Шишкова сделала каре и густую челку.
Ксения Собчак.

Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

 

Бывшая возлюбленная Тимати Алена Шишкова, родившая рэперу дочь Алису, не раз жаловалась на состояние своих волос.

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Частые наращивания сделали свое дело — локоны ослабли и теперь ее все чаще можно увидеть со стрижкой. Хотя к показам и фотосессиям модель иногда вновь прикрепляет в салоне длинные пряди.

На этот раз Алена Шишкова и вовсе сделала каре и отрезала густую челку, вызвав смех у Ксении Собчак. Ведущая решила не оставлять свое мнение по поводу бьюти-преображения Алены Шишковой при себе и выставила на обсуждение новый стайл блондинки.

«Пусть бросят камень те, кто никогда не думал, что «челка — это хорошая идея», — дала понять Ксения Анатольевна, что челка — вовсе не «хорошая идея».

Алена Шишкова. Фото: соцсети

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