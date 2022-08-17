Рэперша Доджа Кэт грубо ответила на критику своих нарисованных бровей

Но не всем поклонникам понравились такие эксперименты с внешностью. Кроме восхищения артистка получила еще и тонну критики. Она неделю терпела нападки хейтеров, а затем ответила им резким и грубым заявлением.

«Я выиграла «Грэмми» и путешествовала по всему чертовому миру, у меня был «номер один», и я стала «платиновой», — написала Доджа Кэт в Twitter. — Я делаю хит за хитом за хитом, и вы все хотите, чтобы я выглядела привлекательно для вас, чтобы вы могли пойти домой и *** (удовлетворять себя. — Прим. авт.) весь день, пока живете в подвале своей мамочки. Идите на *** (три веселых буквы. — Прим. авт.)».

Вот такая самодостаточная и независимая от чужого мнения личность.

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Кстати, ранее рэперша рассказала в соцсети, что ей не нравится носить волосы. С самого детства артистка старалась делать короткие стрижки, ну а сейчас вообще решила ходить лысой.