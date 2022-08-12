Ради Меган Маркл: перед свадьбой принца Гарри Серена Уильямс плела косы всю ночь

Знаменитая теннисистка Серена Уильямс вспомнила, как готовилась к королевской свадьбе своей подруги Меган Маркл и принца Гарри в 2018 году.

Спортсменка рассказала, что начала делать прическу еще накануне торжества. Ее стилисты провозились всю ночь. Серена успела даже поспать, пока они работали. Дело в том, что на такое важное и чопорное мероприятие теннисистка решила прийти с длинными косами. Их звезде плели две или три девушки, но даже для них работа растянулась за полночь.