«Похожа на Золушку с гнездом на голове»: Карнавал удивилась девушкам, которые красятся перед спортзалом

21 сентября популярный блогер Валя Карнавал показала своим подписчикам, как она собирается на тренировку в спортзал, и удивилась тем девушкам, которые ходят тренироваться «при полном параде».

«В моем зале, где я тренируюсь, есть девчонки, которые ходят на тренировки с распущенными длинными волосами, при этом еще с укладками классными, красивыми, с макияжем — «смоки айс» у них, понимаете, губы накрашены… Я искренне им завидую и одновременно не понимаю! Потому что вы посмотрите, как я собираюсь в зал. Я похожа на Золушку, которой птицы на голове свили гнездо», — говорит 20-летняя Валентина на видео в Telegram.

«Эх… Может, я такая. Но я на тренировке думаю только о том, как поскорее все сделать, не умереть от этих упражнений и поехать дальше по своим делам. Но эти девчонки, честно, красотки, молодцы... Но я не такая! Не могу я так…»