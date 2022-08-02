«Они не идут никому. От слова «совсем»: новые брови Бузовой привели в ужас известного блогера

Блогер Лена Миро в своем ЖЖ решила посвятить свежий пост новым бровям Ольги Бузовой, которые ужаснули ее.

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«Вот эти ламинированные бровищи-усы — ужасный, на мой взгляд, тренд на женских лицах. Они не идут никому. Вообще никому. От слова «совсем».

Я не совсем понимаю, на кого в идеале хотят походить те, кто наводит на себя такую интенсивно бровастую красотень», — написала Лена Миро.