«Они не идут никому. От слова «совсем»: новые брови Бузовой привели в ужас известного блогера

Блогер Лена Миро в своем ЖЖ решила посвятить свежий пост новым бровям Ольги Бузовой, которые ужаснули ее.
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«Вот эти ламинированные бровищи-усы — ужасный, на мой взгляд, тренд на женских лицах. Они не идут никому. Вообще никому. От слова «совсем».
Я не совсем понимаю, на кого в идеале хотят походить те, кто наводит на себя такую интенсивно бровастую красотень», — написала Лена Миро.
Ольга Бузова. Фото: соцсети
Блогер заметила, что Ксения Бородина тоже сделала себе брови в стиле Леонида Брежнева. Акула пера уверена, что и ей они не идут. По мнению Миро, широкие брови хорошо смотрятся только на определенных типажах. При этом они должны быть натуральными, как у Амаль, жены Клуни.