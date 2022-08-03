«Ноги у меня прекрасные»: Семенович оправдалась за фотошоп на снимке в купальнике

В начале текущего лета певица Анна Семенович выложила в социальные сети фото с яхты, на котором ее поклонники обнаружили следы фотошопа — по неестественным очертаниям ног.

В новом интервью 44-летней артистке напомнили о том снимке и спросили, обрабатывает ли звезда свои фотографии.

«Во-первых, это фото сделано на телефон. Я никогда не беру с собой какого-то личного фотографа в отпуск, фото делали мои друзья, — ответила Анна. — Я никогда не скрывала, что иногда фотошоплю немного свои фотографии, как и все девочки. Где-то там чуть подбираю бочок, разглаживаю морщинку. Почему нет? Это мое право. Это не то, что я там в десять раз себя уменьшаю. Может, на том фото тень так упала...»

Певица со смехом добавила, что за много лет научилась «немного себя корректировать» так, чтобы это выглядело естественно.