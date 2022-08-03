«Ноги у меня прекрасные»: Семенович оправдалась за фотошоп на снимке в купальнике

В начале текущего лета певица Анна Семенович выложила в социальные сети фото с яхты, на котором ее поклонники обнаружили следы фотошопа — по неестественным очертаниям ног.
В новом интервью 44-летней артистке напомнили о том снимке и спросили, обрабатывает ли звезда свои фотографии.
«Во-первых, это фото сделано на телефон. Я никогда не беру с собой какого-то личного фотографа в отпуск, фото делали мои друзья, — ответила Анна. — Я никогда не скрывала, что иногда фотошоплю немного свои фотографии, как и все девочки. Где-то там чуть подбираю бочок, разглаживаю морщинку. Почему нет? Это мое право. Это не то, что я там в десять раз себя уменьшаю. Может, на том фото тень так упала...»
Певица со смехом добавила, что за много лет научилась «немного себя корректировать» так, чтобы это выглядело естественно.
«А ноги, кстати, вообще никогда не фотошоплю. Они у меня прекрасные, могу разве что животик подобрать», — цитирует Семенович издание «А теперь внимание!».
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В том же интервью артистка поделилась, что не против пластики и липосакции, так как каждый человек «вправе делать с собой все, что он захочет, главное, чтобы никому не мешал». По мнению звезды, не все изъяны фигуры можно убрать с помощью спорта и правильного питания, поэтому в обращении к хирургам нет ничего зазорного.