Ляйсан Утяшева заявила, что научилась красить губы так, чтобы они были пухлыми и без пластики

Ляйсан Утяшева не стала скрывать, что окружающие и особенно поклонники постоянно пытаются уличить ее в том, что она легла под нож хирурга, сделала пластику или как-то скорректировала внешность, в частности, губы. Жена резидента «Камеди Клаб» дала понять, что вполне довольна своей внешностью и не собирается что-то кординально менять. Однако с помощью косметики, как уточнила Ляйсан, всегда можно сделать взгляд более чувственным и выразительным, а губки пухлыми и сочными. И для этого совершенно не обязательно обращаться к косметологам и делать какие-то инъекции.

«Девочки, делюсь лайфхаком: если вы хотите, чтобы губы визуально выглядели больше, то можно просто взять любимый карандаш и слегка выйти за естественный контур губ», - подметила гимнастка, раскрыв свой лайфхак по макияжу.

Ранее в одном из своих интервью Ляйсан Утяшева подметила, что всегда завидовала Паше Воле и его метаболизму. Муж, по словам спортсменки, может есть все, что ему хочется, даже колбасу на ночь. Это никак не отразится на его теле. Такой же растет и их дочка София. Она тоже обладает превосходным аппетитом и отличным пищеварением.