Освежают лицо и придают шарм: названы модные стрижки, которые будут в тренде зимой 2023/24

Так не теряет актуальности стрижка пикси. Многие боятся ее делать, так как волосы нужно сильно укоротить. Однако если волосы натуральные, тяжелые стекловидные, то точно нужно сделать такую форму. Пикси позволяет сделать образ более воздушным и чуть-чуть дерзким.

Пикси делает образ более воздушным и немного дерзким. А если применить технику стрижки бритвой, то прическа обретет заветную небрежность, что и делает ее такой привлекательной. У такой стрижки есть еще ряд плюсов: она подчеркивает овал лица, открывает шею и делает ее длиннее.

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Средняя длинна тоже в тренде. Более того, ее обожают женщины. Дело в том, что такая длина помогает сделать так, чтобы волосы выглядели более густыми, а также их легче укладывать и создавать объем у корней. Также есть большое количество укладок, которые подойдут.

А если попросить мастера, то он может сделать так, что стрижка не будет требовать никакой укладки. Также ее можно дополнить челочкой. Сейчас актуальная прямая легка челка с подчеркнутой текстурой, которую можно укладывать по-разному.

Боб-каре — настоящая классика, которая никогда не выйдет из моды. Ее можно смело делать, так как это универсальная стрижка. Ее можно укладывать разными способами: как придать объема, так и сделать гладкие прямые волосы с мокрым эффектом.

Каскадные формы особенно популярны. Это формы с длинными волосами на затылке и укороченными прядями у лица делают в современном прочтении с трендом на простоту и приданием стилистики 90-х. Эта стрижка должна выглядеть небрежно и словно оживать при каждом движении головы. Она имеет рваные края, объем и текстуру.

Стилисты признаются, что ее не сложно укладывать, так как благодаря небрежности ей не нужно придавать идеальные формы.

Ультракороткие стрижки в тренде, но не все рискнут их сделать. Такая прическа всегда привлекает внимание, а также придает модельного шарма девушкам. Но такая стрижка с новым окрашиванием делает образ эффектным, пишет MarieClaire.