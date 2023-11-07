Изысканный и стильный: этот осенний маникюр на пике популярности — подойдет женщинам любого возраста

Обычно женщины стараются выбрать маникюр, который будет гармонировать с образами. Не удивительно, что несколько лет нюд и его аналоги были в тренде. Когда ногти выглядят естественно, то они сочетаются с любым нарядом. А вот осенью хочется более броских и глубоких тонов. Мастер маникюра Валерия Юрченко рассказала, какой маникюр подойдет женщинам любого возраста.
Так, оттенок Мокко — нейтральный и очень красивый. Он придает ногтям ухоженный вид, а также этот цвета подойдет всем, кто не любит ярких тонов, а также тем, кто обожает романтичные образы.
«Этот мягкий и нежный оттенок будет идеально смотреться в сочетании с другими кофейными и пастельными цветами, идеально подходящими для весеннего или осеннего сезона. Помимо этого, мокко — универсальный оттенок, который подходит людям всех возрастов и стилей», — пояснила эксперт.
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Юрченко добавила, что такой маникюр будет идеальным дополнением к элегантным образам. Он универсальный, так как подходит для различных ситуаций: для повседневного образа, а также для особых случаев, пишет портал «А теперь внимание!».