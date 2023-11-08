Получите эффект «уколов красоты» за копеечную цену: 3 лучших белорусских крема от морщин

Чтобы приобрести хороший крем для лица, вовсе не обязательно тратить кучу денег. Можно выбрать одно из средств белорусского производителя «Белита».

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Лучшим продуктом бренда многие считают ночной крем-лифтинг BIO PLUS, который можно использовать для лица, шеи и зоны декольте. Он эффективно замедляет процессы старения с помощью комплекса с черной икрой, эластином, коллагеном, полисахаридами, витамином Е и водорослями. При регулярном использовании крема кожа становится увлажненной и ухоженной.

Вторым стал ночной крем-питание Galactomyces Skin Glow Essentials. Он способен питать и увлажнять даже глубокие слои дермы. Представительницы прекрасного пола сравнивают эффект этого продукта с инъекциями, которые делают косметологи.

Треть место занял дневной крем с муцином улитки. Это средство можно начать использовать после 30 лет, чтобы предотвратить появление возрастных изменений. Главными компонентами в составе выступают масла, улиточная слизь и белый чай.

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По материалам портала expertology.ru.