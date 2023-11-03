Этот цвет ногтей сейчас на пике популярности: не синий, не желтый и не красный — смотрите фото

Осень — не повод для грусти и уныния. Даже в ноябре душа требует сочных красок.
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Конечно, ярко-красный, желтый и оранжевый маникюр лучше придержать до теплого сезона. Это уже перебор в конце осени. Сейчас на пике популярности теплый оливковый цвет.
Об этом говорят мастера маникюрного дела. Этот цвет невероятно гармонично вписывается в осеннюю палитру. Он сочный, но в то же время не кричащий. Такие ноготки можно сочетать практически с любым нарядом.
Оливковый цвет на ногтях. Фото: freepik.com
Оливковый лак следует наносить сплошняком или использовать для прорисовки элементов дизайна.
Френч с оливковой полоской. Фото: freepik.com/freepik
Любителям френча тоже не придется скучать. Нарисуйте цветную полоску, вместо белой — и вы будете самой модной среди коллег. Можете в этом не сомневаться!
Времени на раздумья не так уж и много. Срочно записывайтесь в салон чтобы насладиться этим великолепным цветом. Помните: скоро наступит зима и принесет с собой совсем другие оттенки.
Источник: thevoicemag.ru