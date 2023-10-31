Делаем пилинг обычным алоэ: обожаем кожу после этой процедуры — такая красивая

Чтобы кожа была сияющей, нежной, ровной и приобрела ухоженный вид, будто вы вышли только что из салона красоты, вовсе не нужно тратиться.
Обычный алоэ, который растет почти у всех на подоконнике, преобразит вас в одно мгновение.
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Ложкой или ножом соскоблите мякоть алоэ с его кожицы (разрежьте пополам лист), смешайте с сахаром или содой, по возможности можно добавить в состав каплю любимого эфирного масла.
Смешайте в кашицу и обработайте кожу лица втирающими движениями, далее промойте водой и нанесите питательный крем или маску.
Ваше лицо будет выглядеть на миллион долларов!
Источник: belnovosti.by