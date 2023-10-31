Делаем пилинг обычным алоэ: обожаем кожу после этой процедуры — такая красивая

Красивое лицо девушки. Фото: Global Look Press

Ни одно покупное средство не сравнится с этим народным.

Чтобы кожа была сияющей, нежной, ровной и приобрела ухоженный вид, будто вы вышли только что из салона красоты, вовсе не нужно тратиться.

Обычный алоэ, который растет почти у всех на подоконнике, преобразит вас в одно мгновение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Ложкой или ножом соскоблите мякоть алоэ с его кожицы (разрежьте пополам лист), смешайте с сахаром или содой, по возможности можно добавить в состав каплю любимого эфирного масла.

Смешайте в кашицу и обработайте кожу лица втирающими движениями, далее промойте водой и нанесите питательный крем или маску.

Ваше лицо будет выглядеть на миллион долларов!

Источник: belnovosti.by

Читайте также