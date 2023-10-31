Делаем пилинг обычным алоэ: обожаем кожу после этой процедуры — такая красивая

Чтобы кожа была сияющей, нежной, ровной и приобрела ухоженный вид, будто вы вышли только что из салона красоты, вовсе не нужно тратиться.

Обычный алоэ, который растет почти у всех на подоконнике, преобразит вас в одно мгновение.