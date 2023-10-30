Так пахнет истинная роскошь: топ-5 лучших духов с ароматом чистоты и убойной стойкостью

Парфюмы с ароматами чистоты актуальны в любое время года. Многие из них ни подходят как женщинам, так и мужчинам.

Самым популярным в этой категории считается парфюм Escentric Molecules Molecule 01. Его основу составляет химикат Iso E Super, которому приписывают свойства феромонов. Этот аромат сидит близко к коже и уникально звучит на каждом человеке.

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Вторым стал Creed Silver Mountain Water. Он часто ассоциируется с чистейшим воздухом, который можно вдохнуть только на заснеженной вершине горы.

Третье место досталось Byredo Blanche. Его букете ноты белой розы, пиона и фиалки изысканно переплетаются с мыльными оттенками.

Также в пятерку вошли Ex Nihilo Cologne 352 и Francis Kurkdjian Aqua Universalis. Первый аромат звучит миксом лаванды, мускуса и цитрусов, а второй — флендоранжем, ландышем, лимоном и апельсином.

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По материалам портала thegirl.ru.