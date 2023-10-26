Лучшая косметика от морщин: бюджетные российские бренды — мгновенное омоложение для женщин 40+

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В лидерах российский бренд антивозрастной косметики Aravia. Средняя стоимость продукции этой марки: сыворотки для лица с лифтинг-комплексом Lift Intensive Serum, 50 мл — 416 рублей. В линейке этого бренда представлена продукция из натуральных ингредиентов. Потребители отмечают, что крем данного бренда реально справляется с первыми признаками старения кожи, смягчает и питает, моментально впитывается, увлажняя кожу на целый день.

На втором месте российский бренд Natura Siberica. Эксперты советуют обратить внимание на антивозрастную серию LAB Biome Anti-OX для увядающей кожи. Эта продукция хорошо впитывается, восстанавливая кожу и делая ее более упругой и эластичной. Все товары Natura Siberica отвечают строгим экологическим требованиям, принятым в Европе. Продукцию этой марки: Natura Siberica Lab Biome крем-сияние для век антиоксидантный, 10 мл можно приобрести за среднюю стоимость 486 рублей.

На третьем месте российский бренд Кора. Здесь эксперты выделяют линейку Premium Line. Среди продукции можно найти: гиалуроновую сыворотку, крем вокруг глаз, дневной моделирующий и ночной регенерирующий крем. Эти средства не только увлажняют, но и подтягивают кожу, делая ее более свежей и сияющей. Продукцию этой марки: крем-гель для век Kora с маслом ши против отеков и морщин, 30 мл можно приобрести по средней цене 516 рублей.

По материалам markakachestva