Самые модные дизайны, которые влюбляют сразу: шесть актуальных идей для маникюра на осень-2023

Порой девушки уделяют много внимания рукам, в особенности ногтям. Маникюр обычно делают один или два раза в месяц. Но порой возникают сложности с выбором дизайна. Эксперты рассказали, какие цвета и дизайны ногтей будут особенно актуальны в конце этой осени. Оказалось, что сейчас в тренде около шести вариантов маникюра, которые мгновенно влюбляют в себя.
Первое, на что эксперты рекомендуют обратить внимание, — зеленые акценты. Отмечается, что такой цвет добавит образу свежести и необычности. Однако важно, что выполнять его надо в пастельных и светлых оттенках.
Также актуальны морские разводы. На ногтях можно изобразить различные блики, а также создать абстрактный рисунок.
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А если хочется чего-то универсального, то стоит сделать серебряный френч. Такой маникюр выглядит женственно и может дополнить любой образ. А самые смелые могут добавить изюминку, использовать небольшие жемчужины или другие объемные украшения. Можно выбрать альтернативу «серебру» можно в виде красного френча.
Черепаховый принт является одним из главных трендов этого сезона. Важно отметить, что такой дизайн подойдет для ногтей любой длины и не будет смотреться вызывающе. Также он прекрасно смотрится с другими «осенними» оттенками, такими как оранжевый и коричневый.
И наконец-то не стоит бояться делать абстрактные узоры. Такой дизайн всегда визуально удлиняет ноготь и делает пальцы тоньше. Также его можно сочетать с другими абстрактными дизайнами, пишет Marie Claire.