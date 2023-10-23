Самые модные дизайны, которые влюбляют сразу: шесть актуальных идей для маникюра на осень-2023

Первое, на что эксперты рекомендуют обратить внимание, — зеленые акценты. Отмечается, что такой цвет добавит образу свежести и необычности. Однако важно, что выполнять его надо в пастельных и светлых оттенках.

Также актуальны морские разводы. На ногтях можно изобразить различные блики, а также создать абстрактный рисунок.

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А если хочется чего-то универсального, то стоит сделать серебряный френч. Такой маникюр выглядит женственно и может дополнить любой образ. А самые смелые могут добавить изюминку, использовать небольшие жемчужины или другие объемные украшения. Можно выбрать альтернативу «серебру» можно в виде красного френча.