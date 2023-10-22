Бюджетные турецкие духи из числа лучших: универсальный аромат, глубокий шлейф — за 800 рублей

Правильно подобранный парфюм может стать визитной карточной утонченной женщины в любом возрасте. Многие готовы тратить баснословные суммы, переплачивая за бренд. Эксперты «МаркиКачества» назвали бюджетные турецкие духи из числа лучших, проведя свое независимое исследование.

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Среди топовой турецкой парфюмерной продукции оказались духи марки HUNCA. Большинство парфюмов этой марки стоят не больше 800 рублей за 50 мл. Среди популярный моделей: Hunca Caldion, Hunca She is Fun. Этот турецкий бренд можно найти в российских магазинах. Он широко представлен в сегменте масс-маркета.

При средней стойкости, они обладают глубоким шлейфом. Имеют древесный, цветочный, мускусный и фруктовый аромат. Из плюсов — универсальность запахов, которые подходят всем. Среди топовых ароматов духи Hunca Caldion, которые выпускаются в двух версиях: мужской и женской.

По материалам markakachestva