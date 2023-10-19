Лучшие бюджетные белорусские кремы для лица — прячут морщины: для женщин 40+

Какой крем для лица выбрать, чтобы не переплачивать за бренд — даже бюджетный продукт может отличаться качеством. Свой рейтинг по итогам независимого исследования составили эксперты «МаркиКачества». Они назвали лучший продукт в этом сегменте уходовой косметики, оценив белорусские кремы для лица в бюджетной категории.

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В лидерах крем «Изумительное сияние». Средняя стоимость — 280 рублей. Это средство имеет легкое нанесение на кожу, перламутровый блеск. Мгновенно преображает, устраняет следы усталости и выравнивает тон. Крем можно наносить на все лицо или на зону под глазами и веки.

На втором месте крем «Увлажнение за 3 секунды». Средняя стоимость — 250 рублей. Подходит для женщин разного возраста: 30 и 40+. Снимает раздражение, придает лицу свежесть. Увлажняет и питает, кожа без жирного блеска в течение всего дня, матирует морщинки.

На третьем месте крем «Безупречность без уколов». Средняя стоимость — 646 рублей. Подходит для женщин после 35 лет. Увлажняет и питает кожу, разглаживает морщинки на несколько часов. Использовать средство можно как на лице, так и в области шеи и декольте.