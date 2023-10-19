Лучший натуральный дезодорант — защита от запаха и пота на 24 часа: без липких подмышек

Эксперты «МаркиКачества» назвали лучший натуральный дезодорант без солей алюминия, который эффективен от пота и запаха. Подмышки остаются сухими на 24 часа, никакой липкости.

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Лидером независимого рейтинга «МаркиКачества» стал дезодорант DeoNat Aloe. Средняя цена 420 рублей. Практичный и экономичный — в форме кристалла. Этот дезодорант не содержат в себе солей алюминия, изготовлен из минеральных солей природного происхождения. Расходуется экономично, при ежедневном использовании дезодоранта хватает почти на год. Это бьюти-средство не пересушивает кожу, устраняет липкость, запах на 12-24 часов.

Состав дополнен экстрактом алоэ, который способствует повышению синтеза коллагена и эластина.