Три лучшие осветляющие краски для волос — стойкий цвет: зеркальный блеск, без желтизны

Эксперты «МаркиКачества» провели свое независимое исследование, назвав лучшие марки осветляющей краски для волос, которые питают, увлажняют и не сушат локоны.

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На первом месте осветляющая краска для волос Revlon Professional Colorsmetique Intense Blonde (4,91 балла). Средняя цена — 1150 рублей. Эта краска относится к категории профессиональной. Осветляет пряди до платинового блонда без желтизны. Комплекс масел питает локоны, делая их мягкими, с зеркальным блеском. Из плюсов: деликатное окрашивание, стойкий цвет.

На втором месте осветляющая краска для волос C:EHKO Posh Blond (4.87 балла). Средняя цена — 2600 рублей. Этот продукт получил высокую оценку от потребителей благодаря деликатному осветлению, интенсивности, пластичной текстуре. В составе: масло ши и жожоба. Краска позволяет получить стойкий цвет.

На третьем месте осветляющая краска для волос Wella Professionals Blondor (4,79 балла). Средняя цена — 1400 рублей. В составе: экстракт ромашки. Эта краска подходит для максимально мягкого осветления до семи тонов без эффекта желтизны. Экстракт ромашки увлажняет, освежает и придает блеск. В результате использования краски волосы не просто не травмируются, а значительно преображаются.

По материалам markakachestva