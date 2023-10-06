Лучший антивозрастной крем для рук — работает на женщинах 40+: обошел израильский бренд

Эксперты «МаркиКачества» назвали лучший бюджетный крем для рук с антивозрастным омолаживающим эффектом — подходит женщинам 40+. Питает, увлажняет и смягчает кожу рук, делая ее более бархатистой и нежной на ощупь.

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В топе оказался бюджетный израильский крем для рук Kora Intensive Care (4,75 балла). Средняя стоимость 450 рублей. Крем имеет воздушную текстуру, хорошо распределяется по коже рук и быстро впитывается.

Эта крем-сыворотка подходит женщинам возраста 40+. В составе комплекс витаминов и гиалуроновая кислота. Крем имеет выраженный эффект действия. Кожа рук становится гладкой и напитанной.

На первом месте бюджетный белорусский крем Bielita Professional Line (4,89 балла). Средняя цена 600 рублей. В составе экстракт ростков пшеницы. Этот продукт обогащен комплексом витаминов B3, E и глицерином, что делает его отличным вариантом для ежедневного увлажнения и питания сухой кожи рук после 40 лет.

По материалам markakachestva