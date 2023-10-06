Берите только этот белорусский крем для лица: быстрое преображение — дешевенький, за 280 рублей

Какой питательный крем для лица выбрать — результатами исследования поделились эксперты «МаркиКачества». Они назвали топовый продукт в этом сегменте. Проверку прошли образы кремов от белорусских производителей.

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На первом месте крем-хайлайтер «Изумительное сияние» (4,51 балла). Средняя цена: 280 рублей за 30 мл. Этот крем обеспечивает быстрое преображение кожи — снимает следы усталости, легко выравнивает тон. Средство можно наносить как на все лицо, так и на отдельные зоны, к примеру, скулы, на веки, зону над бровями, носогубные складки. Эффект будет максимально естественным. Крем имеет легкий аромат, в составе витамины и масла, которые питают кожу. Это средство придает лицу сияние, выравнивает тон и увлажняет.

В топе также оказались крема от белорусских брендов «Увлажнение за 3 секунды» — впитывается максимально быстро, не оставляет следов на коже, держится в течение всего дня и «Безупречность без уколов» — помогает разглаживать мимические морщины, гарантируя результат не хуже, чем после дорогостоящих салонных процедур.

По материалам markakachestva