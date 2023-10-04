Моем волосы содой — в восторге от эффекта: шелковистые, пышные, рассыпаются (всего одна ложка)

Мытье волос с копеечной содой позитивно сказывается на их внешнем виде. Она приводит в порядок волосы, которые склонны к сальности и появлению жирности на корнях, даря опрятный вид.

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Волосы становятся пышными, рассыпающимися, блестящими, выглядят ухоженно, легко расчесываются.

Происходит это из-за щелочной смягчающей природы соды. Также важен эффект пилинга, который дает это средство. Оно снимает ороговевший слой кожи и стимулирует рост и развитие волос отличного качества.

Подмешивайте непосредственно перед применением в шампунь соду и мойте волосы как обычно. Заранее состав делать не стоит, поскольку сода растворится и не будет должного действия.

На одну столовую ложку шампуня используйте одну чайную ложку соды.

Источник: luv.ru