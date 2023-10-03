Берите только этот лучший шампунь: очищает, питает и запаивает волоски — корейский бренд

Какой шампунь выбрать из того многообразия, который представлен на отечественном рынке, многие бренды зарекомендовали себя не только в России, но и за рубежом. Эксперты «МаркиКачества» назвали топ-3 лучших корейских шампуней — эта продукция отличается качеством. Однако к бюджетной категории ее точно не отнесешь: нужно ли переплачивать.

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На первом месте корейский шампунь Daeng Gi Meo Ri Jin Gi. Средняя цена: 870 рублей. Он бережно очищает локоны от загрязнения и нормализует работу сальных желез. Шампунь подходит и для мужчин, и для женщин вне зависимости от типа волос. Входящие в состав компоненты питают и запаивают структуру волосков. Потребители хвалят этот корейский шампунь, считая его одним из лучших в своем сегменте.

На втором месте корейский шампунь FarmStay Black Garlic Nourishing Shampoo. Средняя цена: 690 рублей. В составе экстракт черного чеснока, который стимулирует рост волос. Шампунь мягко очищает, смягчает и укрепляет волосы, что облегчает расчесывание. Этот продукт не сушит локоны, является бессульфатным, а значит, не нанесет вред волосам.

На третьем месте корейский шампунь Mise En Scene Scalp Care Shampoo Fresh & Mild. Средняя цена: 960 рублей. Подходит для всех типов волос, хорошо питает и увлажняет. Шампунь удаляет излишки сальности, справляется с любыми загрязнениями, нейтрализует неприятный запах, придает локонам красоту, здоровый и ухоженный вид. Подходит и женщинам, и мужчинам. Шампунь имеет мягкую текстуру, не спутывает волосы.

По материалам markakachestva