Берите только эту бюджетную краску для волос — без аммиака: тонирует седину, не смывается

Какую недорогую краску без аммиака выбрать из того разнообразия, который представлен на отечественном рынке. Эксперты «МаркиКачества» провели свое независимое исследование, назвав лучший продукт в этом сегменте в категории бюджетных.

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Наивысший балл — 4,72 — получила краска бренда Casting Creme Gloss L'Oreal Paris. Средняя цена 565 рублей. Эта уходовая краска из категории стойкой (до 28 смываний шампунем). В линейке этой марки большое разнообразие цветов: представлена вся палитра от блонда до насыщенного темного. Краска имеет накопительный эффект, при регулярном использовании цвет становится ярче и более плотно ложится, не вымывается. В упаковке с краской идет питательный бальзам.

Эта краска, судя по отзывам потребителей, прекрасно тонирует седину, обладает отличной стойкостью и удобна в использовании благодаря густой текстуре.

По материалам markakachestva