Названа лучшая бюджетная краска для волос: отлично ложится на седину, стоимость — в пределах 300 рублей

Если вы все еще думаете, что седину могут замаскировать только аммиачные краски, то это не так. Специалисты «МаркиКачества» провели исследования, которые показали, что можно обойтись и более щадящими составами. Записывайте названия. Эти краски не содержат аммиака, но при этом великолепно ложатся на седые локоны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Рейтинг возглавляет краска Schwarzkopf Professional Igora Royal. Она удобна в применении. Кремовая текстура легко наносится и не течет. Кроме того, в составе косметического средства присутствует комплекс питательных веществ, которые позволяют сохранить структуру волос. Стоимость краски не самая дешевая, упаковка обойдется в 750 рублей.

На втором месте находится L'Oreal Professionnel Inoa CARMILANE. Эта краска отличается высокой стойкостью. Пигмент идеально ложится на седые волосы, качество прядей при этом совершенно не страдает. Цена чуть выше, чем у лидера, придется выложить около 800 рублей.

И замыкает тройку лидеров косметический продукт Syoss Oleo Intense. Помимо того, что эта краска великолепно закрашивает серебристые пряди, она содержит в составе уходовый комплекс. Волосы после окрашивания выглядят здоровыми и блестящи. Стоимость краски просто сказочная, всего 280 рублей за упаковку.

Источник: markakachestva.ru