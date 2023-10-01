Лучший бюджетный корейский крем от морщин — мгновенный эффект лифтинга для женщин 50+

Какой корейский бюджетный антивозрастной крем был признан лучшим — он эффективно борется с увяданием кожи и подходит женщинам 30 и 50+, скрывая первые мимические морщинки. Мнением на этот счет поделились эксперты «МаркиКачества».

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На первом месте антивозрастной корейский крем 3W Clinic Collagen Regeneration Cream (4,89 балла). Средняя цена косметического продукта 550 рублей. В его составе активные ингредиенты: морской коллаген, масло семян макадамии, глицерин, экстракт гинкго билоба, сквалан, сливовая вода и гамамелис.

По информации производителя крем легко ложиться на кожу, разглаживает, смягчает, сужает поры, обеспечивает мгновенный подтягивающий эффект лифтинга.

По материалам markakachestva