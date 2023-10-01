Берите только эти стойкие женские духи — держатся на теле до 7 часов: пахнут дорого

Эксперты «МаркиКачества» составили рейтинг топовых шлейфовых ароматов, назвав лучшие стойкие духи в этом сегменте. Они пахнут дорого, держатся на теле до 7 часов, а на одежде до 10-12 часов. Имеют долгое звучание, идеальны для осени и зимы.

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На первом месте шлейфовые духи Guerlain Samsara (4,86 балла). Этот аромат принадлежит к теплой группе восточные древесные. Стоит только обладательнице этого аромата появится где-то на публике, как к ней будут обращены все взоры. И все благодаря теплому шлейфу. Можно ощутить нотки иланг-иланга, бергамота и лимона. Они будут перекликаться с жасмином, нарциссом и фиалкой.

Также в этом аромате есть скрытые нотки амбры, ванили и сандала — они раскроются после 4 часов ношения аромата. Еще один плюс насыщенный шлейф и минимальный расход парфюма.

По материалам markakachestva