Берите только этот лучший антивозрастной крем для лица: смягчает и увлажняет — российский бренд

Какой антивозрастной крем российского бренда был назван лучшим по итогам исследования. Своим мнением на этот счет поделились эксперты «МаркиКачества». Эта продукция лучшая в сегменте уходовой возрастной косметики среди российских брендов.

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На первом месте антивозрастной крем, который производят в России — Aravia (5 баллов). Средняя цена 900 рублей. В составе этого средства натуральные ингредиенты, которые позволяют эффективно бороться с первыми признаками старения и увядания.

В составе растительные масла, экстракты растений, витаминные комплексы, аминокислоты, которые напитывают кожу влагой, смягчают и стимулируют регенерацию клеток. Этот крем полностью безопасный, отлично борется с морщинами, увлажняет и смягчает. Это подтверждено в ходе исследований в клинических и научных центрах.

По материалам markakachestva