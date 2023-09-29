Берите эту краску для волос — оттенок полностью перекроет седину: работает на женщинах 40+

Бьюти-эксперты подсказали, какой оттенок полностью перекроет седину, — он эффективно работает на женщинах 40+, одновременно омолаживая, освежая и тонируя серебристые пряди. Именно этот цвет краски подойдет тем, кто хочет скрыть седины волосы и при этом не слишком часто освежать оттенок. Этот цвет краски будет носиться долго и стойко.

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