Берите эту краску для волос — оттенок полностью перекроет седину: работает на женщинах 40+

Какой оттенок полностью закрасит седину. Фото: freepik.com / wayhomestudio

Далеко не всем нравятся серебряные нити в волосах. Многие старательно тонируют седину. Какую краску лучше выбрать?

Бьюти-эксперты подсказали, какой оттенок полностью перекроет седину, — он эффективно работает на женщинах 40+, одновременно омолаживая, освежая и тонируя серебристые пряди. Именно этот цвет краски подойдет тем, кто хочет скрыть седины волосы и при этом не слишком часто освежать оттенок. Этот цвет краски будет носиться долго и стойко.

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И это краска с оттенком мягкий блонд — ее назвали самой удачно для седых волос. Эксперты в сфере красоты и стиля советуют не экспериментировать с контрастностью. Лучше всего подбирать нейтральные оттенки.

Кстати, в топе также оказались и краски с оттенком светло-медный и карамельный блонд. Они легко смешиваются с сединой, поэтому волосы не требуют постоянного ухода и подкрашивания.

По материалам marieclaire

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